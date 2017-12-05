Россия проведет рекордную закупку долларов и евро

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Минфин России с 7 по 28 декабря потратит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 204 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Объем ежедневных закупок в декабре увеличится по сравнению с ноябрем в два раза — до 12,7 миллиарда рублей. Это рекорд с момента начала валютных интервенций Минфина в феврале нынешнего года.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в декабре прогнозируется на уровне 204,8 миллиарда рублей в сторону увеличения. Отклонение полученных в ноябре нефтегазовых доходов от октябрьской оценки составило минус 0,8 миллиарда рублей.

В августе Минфин выделил на закупку валюты 47,6 миллиарда рублей, в сентябре — 71,7 миллиарда рублей, в октябре — 76 миллиардов, в ноябре — 122,8 миллиарда. Общая сумма покупок составит 829,17 миллиарда рублей.

Согласно законодательству, иностранная валюта в долларах, евро и британских фунтах стерлингов будет перечислена в Фонд национального благосостояния.

В январе на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться на дополнительные расходы.

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