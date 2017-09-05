Минфин увеличит закупки валюты в полтора раза

Минфин России с 7 сентября по 5 октября закупит на внутреннем рынке валюту на 71,7 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем месяцем ранее. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Отклонение фактически полученных в августе нефтегазовых доходов от прогноза составило минус 6,2 миллиарда рублей. Минфин объясняет эту разницу снижением экспорта и добычи нефти по сравнению с ожидавшимся ранее уровнем.

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Ежедневный объем покупки в нынешнем месяце составит 3,4 миллиарда рублей, отмечается в сообщении. В сентябре Минфин ожидает получить 77,9 миллиарда рублей дополнительных доходов.

В августе закупки валюты в рамках операций по абсорбированию излишней ликвидности увеличились в 640 раз, до 47,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем покупки составлял 2,07 миллиарда рублей.

С 7 июля по 4 августа Минфин приобрел валюту на 74,3 миллиона рублей. В июне ведомство закупило валюту на 45,1 миллиарда рублей, в мае — на 8,5 миллиарда, в апреле — на 69,9 миллиарда, в феврале — на 113,1 миллиарда.

В январе на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться на дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, средства Резервного фонда будут сохраняться.