Казначейство закупит в 2017 году валюту на 2-3 миллиарда долларов

Федеральное казначейство России планирует в 2017 году закупить для текущих нужд бюджета валюту на два-три миллиарда долларов. Ежемесячный объем закупок валюты составит 200-300 миллионов долларов. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал глава казначейства Роман Артюхин. По его словам, в марте текущего года казначейство приобрело для бюджетных нужд около 500 миллионов долларов. Объемы операций незначительны для рынка, поэтому на курс рубля эти операции влияния не оказывают.

Чиновник также сообщил, что в 2018 году казначейство намерено вести прямые закупки валюты без участия Центробанка. Для этого ведомство планирует подготовить и внести эти поправки в Госдуму в осеннюю сессию. «Мы подготовили пакет поправок в законы. Еще не все наши поправки обсуждены, потому что это потребует серьезных изменений. В том числе закона об инсайде и получения нового статуса. Мы обсуждаем эти поправки вместе с Минфином и Центральным банком», — сказал он. Глава казначейства пояснил, что речь идет как о покупках валюты для текущих нужд бюджета, так и об операциях для пополнения Резервного фонда.

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Новый порядок закупки валюты потребует внесения изменений в закон о бюджете, поскольку казначейству придется платить за использование инфраструктуры. «Объемы комиссии небольшие, — пояснил Артюхин, — но они должны быть. Это комиссионные сборы за сделки». В настоящее время операции по покупке валюты, которые Минфин проводит через ЦБ, бесплатны для бюджета.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и ЦБ проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля планируется потратить 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.