Минфин потратит на закупку валюты 76 миллиардов рублей

Минфин России с 6 октября по 7 ноября закупит на внутреннем рынке валюту на 76 миллиардов рублей. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба министерства.

Объем ежедневных операций составит 3,5 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

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Превышение нефтегазовых доходов над месячной оценкой, заложенной в бюджете на 2017 год, в октябре составит 96,3 миллиарда рублей, полагают в финансовом ведомстве. Приобретенная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.

С 7 сентября по 5 октября Минфин планировал направить на покупку валюты 71,7 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем месяцем ранее.

В январе на совещании у президента России Владимира Путина было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться на дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Влияние подобных операций на курс рубля должно быть нейтральным, считают в Минфине и ЦБ.