Озвучена сумма финансовых резервов России

Общий объем суверенных резервов России на начало 2018 года составил 4,595 триллиона рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, эта сумма соответствует 5 процентам ВВП.

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Силуанов рассказал, что достичь такой суммы удалось благодаря бюджетному правилу, по которому в резервы правительства направлялись нефтегазовые доходы сверх цены в 40 долларов за баррель. Это позволило сформировать дополнительные резервы в размере 841,8 миллиарда рублей.

Также, по словам министра, страна прогнозировала потратить 1707 миллиарда бюджетных рублей из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России, однако удалось сократить эти траты до 930 миллиардов.

Ранее 10 января министерство финансов отчиталось о тратах последнего триллиона средств Резервного фонда. Деньги в иностранной валюте были переведены в рубли и направлены на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит. Ведомство распродало остатки в соответствии с федеральным законом, согласно которому с 1 января Резервный фонд прекратил свое существование, а главным фондом России станет Фонд национального благосостояния.

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