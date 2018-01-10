Минфин потратил последний триллион Резервного фонда

Министерство финансов отчиталось о тратах последнего триллиона средств Резервного фонда. Деньги в иностранной валюте были переведены в рубли и направлены на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Министерство продало 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов за триллион рублей. «Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 000,42 миллиарда рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета», — говорится в сообщении Минфина.

Ведомство распродало остатки в соответствии с федеральным законом, согласно которому с 1 января Резервный фонд прекратил свое существование, а главным фондом России станет Фонд национального благосостояния (ФНБ). Размер ФНБ на 1 января 2018 года составлял 3,752 триллиона рублей.

Ликвидация Резервного фонда связана с началом работы нового бюджетного правила, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы теперь будут направляться в ФНБ. Также в 2018 году на счета ФНБ поступит 829,2 миллиарда рублей, которые Минфин получил в рамках валютных операций за 2017 год.

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