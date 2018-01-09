За год российская нефть подорожала на четверть

Средняя цена российской нефти марки Urals за 2017 год выросла на 27 процентов и составила 53,03 доллара за баррель. Об этом сообщает Минфин.

В 2016 году средняя цена нефти Urals составляла 41,9 доллара за баррель. В декабре прошлого года российское сырье стоило в среднем 63,61 доллара за баррель, что в 1,2 раза выше, чем годом ранее, — 52,08 доллара за баррель.

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Стоимость российских марок нефти привязана к цене североморской нефтяной смеси марки Brent и торгуется с дисконтом к ней. Котировки Brent 4 января обновили максимум с мая 2015 года, достигнув 68 долларов за баррель. По состоянию на 14:20 мск 9 января стоимость мартовских фьючерсов на Brent выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,12 процента — до 67,86 доллара за баррель.

В октябре 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что на фоне роста нефтяных цен российский бюджет до конца 2017 года может получить до 250 миллиардов рублей дополнительных доходов.

По данным Федеральной таможенной службы, доходы России от экспорта нефти с января по октябрь прошлого года выросли до 76,93 миллиарда долларов. Это почти на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

В федеральном бюджете России на 2017 год доходы от экспорта нефти занимали около 37 процентов. Цена на сорт Urals заложена в бюджете на 2018 год на уровне 43,8 доллара за баррель с прогнозируемым снижением до 41,6 доллара в 2019-м под давлением роста добычи.

Urals — экспортный сорт нефти, добываемой в России. Топливо получают из смеси углеводородов с месторождений Поволжья, Урала, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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