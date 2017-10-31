Россия получит дополнительный доход от нефти

На фоне роста нефтяных цен российский бюджет до конца 2017 года может получить до 250 миллиардов рублей дополнительных доходов, пишет «Коммерсантъ».

Котировки нефти сорта Brent в воскресенье, 29 октября, обновили максимум с июля 2015 года, достигнув уровня 61,25 доллара за баррель. Двухлетний рекорд обновила и стоимость российской Urals, цена которой поднималась до 60,55 доллара или 3,5 тысячи рублей за баррель.

Материалы по теме Воля короля Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть

Средняя цена Urals с начала 2017 года составила почти три тысячи рублей за баррель, тогда как в бюджете заложена стоимость 2,7 тысячи рублей за бочку, отмечает издание. При текущем среднем значении нефти Urals в 50 долларов за баррель и курсе национальной валюты — 58,48 рубля за доллар — бюджет может получить 177 миллиардов рублей дополнительных доходов, считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Если цена российской нефти сохранится на уровне 3,5 тысячи рублей за баррель до конца года, то бюджет получит дополнительно 220–250 миллиарда рублей, или примерно 0,25 процента ВВП, полагает главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.

26 октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил о намерении поддержать продление договора Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и независимых производителей о сокращении добычи нефти.

Днем ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва готова нарастить производство нефти на 3,5-4 миллиона тонн, если договор об ограничении добычи не будет продлен.

В 2016 году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства до марта 2018 года.