Саудовцы решили поддержать договор ОПЕК+ после заявлений России

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд поддержал продление договора о сокращении нефтедобычи после марта 2018 года. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает агентство Bloomberg.

«Нам нужно продолжить стабилизацию рынка», — сказал он. Снижение производства принесет пользу всем странам, уверен принц.

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Мухаммед бен Салман считает, что цены на нефть будут расти. По его мнению, мировой рынок уже насытился сланцевой нефтью. «Теперь мы вступаем в новую эру», — заключил он.

IPO национальной госкорпорации Saudi Aramco будет проведено во второй половине 2018 года, подтвердил наследный принц Саудовской Аравии.

25 октября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва готова нарастить добычу нефти на 3,5-4 миллиона тонн, если соглашение между членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не будет продлено.

В начале месяца президент России Владимир Путин допустил продление соглашения ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

По данным JODI, в июне 2017 года Россия добывала в среднем 10,323 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 253 тысячи баррелей больше показателей Саудовской Аравии за этот же период (10,070 миллиона баррелей).

В 2016 году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства еще на девять месяцев — до марта 2018 года.