Путин допустил продление сделки по сокращению нефтедобычи до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин допустил продление соглашения ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Об этом он заявил в среду, 4 октября, сообщает Rambler News Service.

По словам Путина, необходимо проанализировать баланс мирового рынка. «Исходя из реалий марта 2018 года мы будем принимать решение», — сказал он в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

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«Мы говорим, что пока нет решения, но если продлевать, то, конечно, до конца 2018 года», — добавил Путин.

Ранее 4 октября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ожидает достижения баланса на мировом рынке нефти в апреле 2018 года, сообщает Reuters.

По данным Новака, соглашение по глобальному ограничению добычи нефти принесло России от 700 миллиардов до одного триллиона рублей дополнительных доходов.

В 2016 году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В Москве заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей в сутки. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства еще на девять месяцев — до марта 2018 года.