Россия и Саудовская Аравия создадут фонд объемом миллиард долларов

Россия и Саудовская Аравия создадут совместный фонд объемом один миллиард долларов для инвестиций в энергетику. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает Reuters.

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Окончательная договоренность об этом будет достигнута в ходе визита саудовского короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву, сказал Новак.

В настоящее время страны работают над рядом соглашений, о которых будет объявлено во время визита, отметил он. По словам министра, Москва и Эр-Рияд укрепляют сотрудничество не только в рамках соглашения о сокращении добычи нефти, но и развивают совместные проекты в нефтегазовой сфере и электроэнергетике.

Король Саудовской Аравии посетит Москву 5 октября.

По данным JODI, Россия в июне 2017 года добывала в среднем 10,323 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 253 тысячи баррелей больше показателей Саудовской Аравии за этот же период (10,07 миллиона баррелей).

В январе Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) сообщил о намерении вложить в российские проекты два миллиарда долларов.