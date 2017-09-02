Россия нарастила экспорт нефти

Россия в январе-августе 2017 года нарастила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 4,2 процента в годовом выражении до 160,7 миллиона тонн или 4,85 миллиона баррелей в сутки. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное диспетчерское управление ТЭК.

В августе зарубежные поставки российской нефти увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,7 процента и составили 19,7 миллиона тонн.

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Поставки в страны ближнего зарубежья рухнули на 13 процентов, до 12,1 миллиона тонн. Сырье экспортировалось только в Белоруссию.

При этом по нефтепроводам «Транснефти» с начала года было экспортировано 144,9 миллиона тонн сырья, отмечается в материалах ЦДУ ТЭК.

29 августа The Wall Street Journal сообщила о том, что крупнейшие мировые производители нефти — Россия и Саудовская Аравия — призывают продлить соглашение об ограничении добычи еще на три месяца — до конца июня 2018 года.

По данным JODI, Россия в июне 2017 года добывала в среднем 10,323 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 253 тысячи баррелей больше показателей Саудовской Аравии за этот же период (10,070 миллиона баррелей).

В мае члены ОПЕК и независимые производители нефти, в том числе Россия, решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года. В конце прошлого года экспортеры сырья договорились об ограничении производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.