Россия и Саудовская Аравия выступили за продление ограничения добычи нефти

Крупнейшие мировые производители нефти — Россия и Саудовская Аравия — призывают продлить соглашение об ограничении добычи еще на три месяца — до конца июня 2018 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, главы энергетических ведомств двух стран — Александр Новак и Халид аль-Фалих — обсудили эту возможность на переговорах в Санкт-Петербурге в июле этого года. После той встречи Москва и Эр-Рияд стали активно призывать к продлению сделки другие страны, отмечает издание.

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Министерская встреча комитета по мониторингу исполнения сделки Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившихся стран по сокращению производства нефти состоится 22 сентября в Вене.

24 августа в ОПЕК отметили, что все варианты дальнейшей судьбы соглашения об ограничении добычи пока остаются открытыми. В июле экспортеры нефти выполнили соглашение о сокращении добычи на 94 процента.

В мае члены ОПЕК и независимые производители нефти, в том числе Россия, решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года. В конце прошлого года экспортеры сырья договорились об ограничении производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.