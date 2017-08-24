ОПЕК выполнила соглашение по ограничению нефтедобычи на 94 процента

Экспортеры нефти в июле выполнили соглашение о сокращении добычи на 94 процента. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает пресс-служба ОПЕК.

«Министерский комитет (объединение глав энергетических ведомств, контрольный орган картеля — прим. «Ленты.ру») выразил удовлетворение текущими результатами выполнения сделки», — отмечается в сообщении.

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Все варианты дальнейшей судьбы соглашения об ограничении производства нефти пока остаются открытыми, отмечается в материалах объединения. Министерская встреча комитета по мониторингу исполнения сделки ОПЕК и присоединившихся стран состоится 22 сентября в Вене.

По данным JODI, Россия в июне 2017 года добывала в среднем 10,323 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 253 тысячи баррелей больше показателей Саудовской Аравии за этот же период (10,070 миллиона баррелей).

В мае члены ОПЕК и независимые производители нефти, в том числе Россия, решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года. В конце прошлого года экспортеры сырья договорились об ограничении производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию.