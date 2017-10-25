Россия выразила готовность резко нарастить добычу нефти

Россия готова нарастить добычу нефти на 3,5-4 миллиона тонн, если соглашение между членами ОПЕК не будет продлено. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает в среду, 25 октября, ТАСС.
«В 2018 году будет небольшой прирост относительно 2017 года, но это будет во многом зависеть от того, какие решения будут приняты относительно продления или непродления соглашения ОПЕК и вне ОПЕК. Будем прогнозы иметь от существующего уровня на сегодняшний день с возможным увеличением», — заявил министр. Общий объем добычи с учетом роста, по словам Новака, составит 551 миллион тонн нефти.
По итогам 2017 года Минэнерго ожидает, что совокупная добыча нефти и газового конденсата снизится на 0,1 процента и составит 547 миллионов тонн.
Соглашение между членами ОПЕК и некоторыми странами, не входящими в картель, включая Россию, было заключено в мае 2017 года. Договоренность о сокращении уровня добычи действует до марта 2018 года. В начале октября 2017 года президент России Владимир Путин допускал, что соглашение будет продлено вплоть до конца 2018-го.