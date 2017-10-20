Экономика
 

Эквадор попросит освободить его от сделки с ОПЕК

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Эквадор может попросить об освобождении от обязательств, взятых в рамках соглашения ОПЕК+ о нефтедобыче. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра нефти страны Карлоса Переса.

Отказ от обязательств произойдет из-за финансовых проблем. Просьба другим участникам соглашения будет адресована в ноябре в ходе очередного саммита ОПЕК.

Эквадор планирует увеличить добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки к 2018 году за счет разработки месторождений Типутини и Тамбокочоа.

При этом Перес отметил, что Эквадор в целом поддерживает курс ОПЕК и других государств, участвующих в договоренностях. Министр выразил надежду, что партнеры не будут наказывать южноамериканскую страну за временный отказ от обязательств.

Согласно условиям сделки ОПЕК+, Эквадор должен сократить добычу нефти  на 25,6 тысячи баррелей в сутки к показателю октября 2016 года.

В 2016-м ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства еще на девять месяцев — до марта 2018 года.

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