Цена на нефть поставила рекорд с 2015 года

Цена на нефть марки Brent впервые с 3 июля 2015 года пробила отметку в 60 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 октября, на Лондонской бирже.

Зафиксированный максимум на декабрьские фьючерсы составил 60 долларов и 3 цента. Цена на Brent в ходе торгов выросла почти на 1 процент.

Параллельно растут фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI. По данным на 18:08 по московскому времени, за один баррель нефти давали 53,41 доллара, рост с начала торгов составил 1,46 процента.

26 октября стало известно, что Саудовская Аравия намерена поддержать соглашение среди стран Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти. По словам наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, производителям нефти стоит сосредоточиться на стабилизации рынка.