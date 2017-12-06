Путин подписал бюджет

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018 года и на плановый период 2019 и 2020 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ВВП страны, согласно бюджетному прогнозу, установлен в следующем году на отметке в 97 триллионов рублей.

Проект бюджета на 2018 год предусматривает его дефицит на уровне 1,27 триллиона рублей при прогнозируемых доходах 15,26 триллиона рублей и расходах 16,53 триллиона. По итогам 2019 года, прогнозируется снижение дефицита бюджета до 819,1 миллиарда рублей при доходах 15,54 триллиона рублей и расходах 16,38 триллиона рублей.

Цена на нефть Urals заложена в 2018 году на уровне 43,8 доллара за баррель с прогнозируемым снижением до 41,6 доллара в 2019 под давлением роста добычи нефти. Инфляция прогнозируется на уровне четырех процентов на все ближайшие три года.

В конце октября Институт экономики роста имени Столыпина подсчитал, что потери экономики России из-за снижения расходов, предусмотренных проектом бюджета на 2018-2020 годы, составят 2,5 триллиона рублей, или 2,3 процента от прогнозируемого объема ВВП в 2020 году.