Потери России от политики Минфина оценили в 2,5 триллиона рублей

Потери экономики России из-за снижения расходов, предусмотренных проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы, составят 2,5 триллиона рублей или 2,3 процента от прогнозируемого объема ВВП в 2020 году. Об этом сообщается в заключении Института экономики роста имени Столыпина на проект бюджета, передает Rambler News Service.
По расчетам экспертов Столыпинского клуба, потери ВВП связаны с занижением Минфином оценок роста доходов федерального бюджета, который в свою очередь приводит к снижению расходов бюджета на 9,5 процента.
Эксперты подчеркивают, что текущий проект федерального бюджета развивает практику «многократного скрытого резервирования», которое приводит к избыточному сдерживанию внутреннего спроса в экономике.
Согласно бюджетному прогнозу, рост ВВП в 2018 году составит 2,1 процента, в 2019-м — 2,2, в 2020-м — 2,3. Ускорение темпов роста экономики прогнозируется за счет роста инвестиций (5,3 процента в 2018-2020 годах).
Столыпинский клуб, возглавляемый бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, регулярно критикует российские финансовые власти, в частности руководителей Минфина и ЦБ в политике, которая мешает экономическому росту. Основной идеей стратегии клуба является обеспечение экономики дешевыми деньгами и снижение давления на бизнес.