Потери России от политики Минфина оценили в 2,5 триллиона рублей

Потери экономики России из-за снижения расходов, предусмотренных проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы, составят 2,5 триллиона рублей или 2,3 процента от прогнозируемого объема ВВП в 2020 году. Об этом сообщается в заключении Института экономики роста имени Столыпина на проект бюджета, передает Rambler News Service.

По расчетам экспертов Столыпинского клуба, потери ВВП связаны с занижением Минфином оценок роста доходов федерального бюджета, который в свою очередь приводит к снижению расходов бюджета на 9,5 процента.

Материалы по теме О, дивный новый рост! Как чиновники ищут признаки восстановления экономики России

Эксперты подчеркивают, что текущий проект федерального бюджета развивает практику «многократного скрытого резервирования», которое приводит к избыточному сдерживанию внутреннего спроса в экономике.

Согласно бюджетному прогнозу, рост ВВП в 2018 году составит 2,1 процента, в 2019-м — 2,2, в 2020-м — 2,3. Ускорение темпов роста экономики прогнозируется за счет роста инвестиций (5,3 процента в 2018-2020 годах).

Столыпинский клуб, возглавляемый бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, регулярно критикует российские финансовые власти, в частности руководителей Минфина и ЦБ в политике, которая мешает экономическому росту. Основной идеей стратегии клуба является обеспечение экономики дешевыми деньгами и снижение давления на бизнес.