Титов упрекнул Кудрина в «пропассивной» экономической позиции

Бизнес-омбудсмен Борис Титов оспорил высказывания главы ЦСР, бывшего министра финансов Алексея Кудрина о перспективах развития российской экономики. Свои тезисы Титов опубликовал в статье Forbes. По словам Титова, для подъема экономики нужен предпринимательский опыт, а не «пропассивная» позиция, которую, как он считает, разделяет Кудрин.

«Увы, за всеми выкладками Алексея Леонидовича читается тезис, не высказываемый напрямую: в современной России такой рост невозможен. Может быть где-нибудь когда-нибудь, когда создадутся условия, сами собой улучшатся и те самые "институты"», — написал бизнес-омбудсмен.

Согласно утверждению Титова, борьба с инфляцией, на которой настаивает Кудрин, не должна исключать поддержку экономического роста. «Фетиш низкой инфляции при отсутствии экономического роста (и его перспектив) – это путь в тупик. Инфляция – это все лишь температура при болезни, а экономический застой – это сама болезнь. Температуру нужно стараться сбить, но без лечения организм не выздоровеет. У мертвого тела нет температуры, у стоячей экономики – нет инфляции», – пишет омбудсмен.

Он добавил, что ЦБ следует таргетировать не только инфляцию, но и экономический рост. В конце концов, отмечает он, именно рост и диверсификация экономики позволят справиться с увеличением цен.

Борис Титов добавил, что инвестиционный потенциал экономики России достаточно высок, и даже многие недавно построенные производственные мощности работают лишь на 60-70 процентов загрузки. При этом низкая процентная ставка ЦБ является хоть и недостаточным, но необходимым условием для загрузки экономики на полную мощность.

Титов заявил, что претензии Кудрина в отношении Столыпинского клуба, на которые он намекает в своих текстах, являются необоснованными.

В экспертном сообществе на протяжении нескольких месяцев ведется полемика о путях экономического развития страны. Основной идеей стратегии Столыпинского клуба (в него, в частности, входят Титов и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач) является обеспечение экономики дешевыми деньгами и снижение давления на бизнес.

В свою очередь, концепция, предлагаемая ЦСР Кудрина, делает упор на макроэкономическую стабильность и низкую инфляцию, а также на небольшой дефицит бюджета.