Госдума одобрила бюджет в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает Rambler News Service. За проголосовали 350 депутатов, против — 61.

По словам министра финансов Антона Силуанова, представлявшего документ, в течение всей трехлетки Минфин ожидает роста экономики России темпами выше 2 процентов. При этом дефицит бюджета должен сократиться до менее 1 процента ВВП (в 2017 году — 2,1 процента).

Силуанов подчеркнул, что конструкция бюджета должна быть устойчивой, в условиях ограничений и внешнего давления его нельзя рыхлить и расслаблять, то есть увеличивать расходы. «Нужно сплотиться, сконцентрироваться, сделать устойчивой конструкцию бюджета», — сказал он.

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Ранее Институт экономики роста имени Столыпина подсчитал, что потери экономики России из-за снижения расходов, предусмотренных проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы, составят 2,5 триллиона рублей, или 2,3 процента от прогнозируемого объема ВВП в 2020 году.

Проект бюджета на 2018 год предусматривает его дефицит на уровне 1,27 триллиона рублей при прогнозируемых доходах 15,26 триллиона рублей и расходах 16,53 триллиона. По итогам 2019 года, прогнозируется снижение дефицита бюджета до 819,1 миллиарда рублей при доходах 15,54 триллиона рублей и расходах 16,38 триллиона рублей.

Цена на нефть Urals заложена в 2018 году на уровне 43,8 доллара за баррель с прогнозируемым снижением до 41,6 доллара в 2019 под давлением роста добычи нефти. Инфляция прогнозируется на уровне четырех процентов на все три года.