Россия закупит валюту на 300 миллиардов рублей

C 7 февраля по 6 марта Минфин направит на закупку валюты 298,1 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ежедневный объем покупки валюты составит 15,7 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.

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Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале нынешнего года составят 293,6 миллиарда рублей, прогнозирует Минфин. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и отклонение базового месячного объема от его оценки по итогам января составило 4,5 миллиарда рублей.

Иностранную валюту закупают на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 15 января по 6 февраля министерство финансов планировало закупить на внутреннем рынке иностранную валюту на 257,1 миллиарда рублей дополнительных доходов от нефти, полученных в январе. В декабре 2017 года на покупку валюты потрачено 204 миллиарда рублей.

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