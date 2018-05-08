Подсчитаны расходы на выполнение нового майского указа Путина

Новые майские указы президента обойдутся бюджету в восемь триллионов рублей, сообщил на заседании Госдумы исполняющий обязанности главы правительства Дмитрий Медведев. Его слова приводит «Интерфакс».

«По предварительным подсчетам, подчеркиваю — сугубо предварительным, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 триллионов рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее восьми триллионов рублей», — сказал Медведев.

Днем 8 мая на встрече с фракцией КПРФ он уточнил, что речь идет о планах до 2024 года, пишет РБК. По словам и.о. премьер-министра, он «провел десяток совещаний», чтобы обеспечить финансирование новых указов. «В рамках этих средств эти задачи будем и решать», — сказал Медведев. «Минимальные» средства найдены, подчеркнул он.

Президент Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Глава государства ставит перед правительством задачу сформировать в стране систему защиты прав пациентов, создать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличить рождаемость и создать основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами.

Bloomberg в апреле оценило запланированные социальные расходы российского бюджета на ближайшие шесть лет в 10 триллионов рублей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что подсчеты агентства неверны.

Путин подписывал перечень стратегических задач России в мае 2012 года. Так называемые майские указы включали в себя повышение зарплат бюджетников, увеличение доли инвестиций в ВВП, рост производительности труда, создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.

В декабре 2017 года Путин отметил, что более 90 процентов целей были достигнуты.

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