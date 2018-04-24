Кремль открестился от триллионов ради «решительного прорыва»

Данные о росте социальных расходов российского бюджета на 10 триллионов рублей не соответствуют действительности, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает РИА Новости.

О сумме в 10 триллионов рублей 23 апреля сообщал Bloomberg. По информации агентства, Владимир Путин подпишет указ об увеличении трат на здравоохранение и образование после инаугурации.

По словам Пескова, такой документ действительно готовится. «Что касается денежных измерений, которые были процитированы, — эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры», — уточнил представитель Кремля.

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Как утверждали источники Bloomberg, статьи расходов обеспечат за счет сокращения трат по другим направлениям, например на оборону, а также, возможно, за счет повышения налогов.

В частности, по словам собеседников агентства, обсуждается введение 4-процентного налога с продаж, но решение пока не принято.

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