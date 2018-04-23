Россиянам пообещали резкий рост зарплат

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Зарплаты бюджетников за 2018 год вырастут в среднем на четверть, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом сообщается в обзоре Центробанка «О чем говорят тренды».

Рост доходов обусловлен повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента, говорится в документе. Эксперты ЦБ подсчитали, что с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 тысяч рублей, в результате чего оплата труда вырастет на 1,5-2,9 процентного пункта.

При этом зарплатный рост прогнозируется не только в бюджетном секторе. Коммерческие организации увеличивают вознаграждение сотрудникам в связи с дефицитом кадров и ужесточением конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях, отмечается в докладе.

Согласно статистике ЦБ, больше всего оплата труда растет в нефтеперерабатывающей отрасли, в сферах химического производства и полиграфической деятельности, а также в отрасли производства автотранспортных средств.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая. Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев поручил повысить заработные платы работников бюджетной сферы за счет правительственного резервного фонда. На эти цели из него будет выделено 20 миллиардов рублей.

По действующим нормам показатель находится на уровне 85 процентов от величины прожиточного минимума, что соответствует 9,5 тысячи рублей в месяц. С 1 мая МРОТ составит 11 тысяч рублей. По подсчетам Минтруда, для повышения минимальной зарплаты потребуется около 40 миллиардов рублей.

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