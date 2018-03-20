Бюджетники получат 20 миллиардов из резервного фонда

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил повысить заработные платы работников бюджетной сферы за счет правительственного резервного фонда. На эти цели из него будет выделено 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства.

В документе говорится, что рост зарплат бюджетников связан с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей. Также в распоряжении утверждено распределение этих дотаций между бюджетами субъектов страны.

Сейчас МРОТ равен 9489 рублям в месяц, это 85 процентов от величины прожиточного минимума. 7 марта президент Владимир Путин подписал указ о майском повышении минимального размера оплаты труда. По подсчетам Минтруда, чтобы реализовать эту задачу и приравнять МРОТ к прожиточному минимуму потребуется около 40 миллиардов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!