Путин окончательно увеличил минимальные зарплаты россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По действующим нормам этот показатель составляет 9489 рублей в месяц, или 85 процентов от величины прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ будет равен 11 163 рублям. На повышение МРОТ потребуется почти 40 миллиардов рублей, подсчитали в Минтруде.

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16 февраля Госдума в третьем, заключительном чтении приняла законопроект о приравнивании МРОТ и прожиточного минимума.

В начале января Путин пообещал, что МРОТ приравняют к прожиточному минимуму раньше, чем планировалось, — с 1 мая 2018 года.

Изначально предполагалось, что показатели уравняют с 1 января 2019 года.

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