Депутаты выполнили обещание 2003 года дважды

Госдума России в третьем, заключительном чтении приняла законопроект о приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с мая текущего года. Об этом сообщается в материалах нижней палаты парламента. Размер МРОТ составит 11 163 рубля.

Повышение произойдет на 8 месяцев раньше, чем предполагалось. В декабре 2017-го Госдума уже принимала законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума, тот вариант предполагал, что это произойдет с 1 января 2019-го. Обещание приравнять минимальную зарплату и прожиточный минимум содержалось в предвыборной программе «Единой России» 2003 года.

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Государству потребуется около 27 миллиардов рублей для выполнения этой задачи. При этом около трети суммы вернется в бюджет в виде уплаченных налогов и сборов.

В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в России, согласно данным системы «Гарант», составил 10 328 рублей. Во втором квартале он был на рубль больше — 10 329 рублей, в первом квартале — 9 909 рублей. В то же время минимальный размер оплаты труда в стране на 1 июля 2017 года составлял 7 800 рублей.

В середине марта 2017 года вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец назвала бедность россиян уникальной. Средняя заработная плата в России в 2016 году составляла 36,7 тысячи рублей, в то же время на уровне МРОТ в отечественной экономике работает 4,9 миллиона человек, отмечала она.

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