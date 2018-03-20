Большинство учителей оказалось недовольно зарплатами

Почти 60 процентов педагогов в России не устраивает их заработная плата, пишет РБК со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

В опросах приняли участие 900 преподавателей из Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайского и Ставропольского краев. Треть из них живет и работает в селах и деревнях, еще треть — в небольших городах, остальные — в мегаполисах.

Материалы по теме Вот это поворот В 2018 году россиянам заплатят за детей и повысят пенсии. Но кое-что запретят

Больше всего своими окладами не удовлетворены учителя в небольших городах (58 процентов). В региональных столицах недовольных на 1 процент меньше, в селах — на 2. Полностью неудовлетворенных насчитывается 25 процентов, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 32 процента.

Согласно данным Минобрнауки, средняя зарплата российских преподавателей в прошлом году была почти 35 тысяч рублей, в 2016-м — 33,3 тысячи. К концу 2017-го в четырех регионах оклады педагогов снизились, в 46 субъектах страны они выросли менее чем на тысячу рублей.

По словам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, по сравнению с 2016 годом недовольных зарплатой учителей стало на 5 процентов меньше. Она связывает такую позитивную динамику с президентскими выборами в марте 2018-го. «В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей», — пояснила она.

Согласно майским указам президента, в 2012 году заработная зарплата педагогов должна была равняться средней по региону. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были бы составлять 200 процентов от средней по региону. Чтобы выполнить эти задачи к выборам президента, в конце 2017-го — начале 2018 года сотрудники многих бюджетных учреждений неожиданно получили прибавку. Некоторые бюджетники получили зарплату в несколько раз больше обычного.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!