Председатель профсоюза педагогов в Томске объявила голодовку

Председатель профсоюза работников образования и науки Томского района Елена Соколовская начала голодовку в знак протеста против недостаточного финансирования школ и детских садов города. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает портал ТВ2.

«Средние зарплаты учителей существенно ниже тех, о которых говорит начальник управления образования Ефимов, то есть чуть больше 30 тысяч рублей (…). Остается проблема увольнения руководителей образовательных организаций. В Зональненском детском саду «Рябинка» за 2016-2017 учебный год сменилось пять руководителей, в Малиновском ДОУ — три. В Мирненской школе за два года — три руководителя», — говорится в письме Соколовской, которое цитирует издание.

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Соколовская требует, чтобы начальник управления образования Томского района Сергей Ефимов ушел в отставку. Глава профсоюза также отметила, что неоднократно обращалась к губернатору Томской области Сергею Жвачкину и главе Томского района Владимиру Лукьянову, однако ответа на жалобы не получила.

Источник издания в областной администрации сообщил порталу, что ситуация обсуждается на уровне заместителей губернатора, и в ближайшие дни назначат финансовую проверку.

Ранее в сентябре голодовку объявляли более 50 шахтеров в Забайкальском крае. Горняки требовали погашения долгов после массовых сокращений. Протестную акцию они прекратили спустя два дня — после того как на счета предприятия перешел первый транш в размере 11 миллионов рублей.