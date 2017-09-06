Карельский фермер принес губернатору гнилую клубнику за «гнилую» работу

В Карелии фермер Михаил Зензин из поселка Ладва-Ветка пришел к зданию региональной администрации, чтобы передать лоток гнилой клубники врио губернатора Артуру Парфенчикову за «гнилую» работу правительства. Об этом сообщает Kareliyanews.ru в среду, 6 сентября.

Случайным свидетелем акции протеста стал замгубернатора по региональной политике Владимир Любарский. Однако тот даже не подошел к Зензину.

Недовольство фермера вызвало то, что он с весны не может добиться встречи с главой республики, чтобы решить вопрос о продаже мелкими сельхозпроизводителями своего урожая на улицах Петрозаводска.

На предложения, направленные в письменном виде, как отметил протестующий, чиновники отвечали отписками. В результате значительная часть урожая клубники в хозяйстве Зензина сгнила.

Представитель региональной администрации пригласила мужчину пройти внутрь, но не приняла лоток с предназначенной губернатору клубникой. Зензину пообещали организовать встречу с Парфенчиковым в октябре.

Фермер пригрозил, что если ситуация не изменится, в следующем году он привезет к зданию администрации тонну гнилой ягоды.

Ранее, 29 августа, жители Ульяновской области, протестующие против строительства китайского цементного завода в курортной зоне, устроили голодовку на входе в здание местной администрации. Охрана пыталась силой вытеснить людей на улицу. В результате, двум женщинам вызвали скорую помощь.