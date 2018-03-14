Минобр подтвердил информацию о резком росте зарплат учителей перед выборами

Заработная плата школьных учителей в 2017 году в среднем увеличилась на 1,6 тысячи рублей. Об это рассказала министр образования Ольга Васильева на заседании коллегии, передает ТАСС.

«В абсолютных значениях размер средней заработной платы увеличился в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 1,6 тысячи рублей в общем образовании, на 4,2 тысячи рублей — в дополнительном образовании детей, на 2,4 тысячи рублей — в профессиональном образовании, на 8,7 тысячи рублей — в высшем образовании», — сказала Васильева.

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По словам министра, рост зарплат в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании связан с выполнением «майских указов» и будет происходить поэтапно. Ранее об этом же говорил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В понедельник, 12 марта, РБК сообщил о существенном увеличении заработных плат бюджетников после объявления президента Владимира Путина о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Например, по информации издания, преподаватели МГУ стали получать в 2,5-3 раза больше. В Кремле отрицают, что рост зарплат связан с предстоящим голосованием.

Ранее в феврале стало известно, что из Таганрогского металлургического техникума был уволен преподаватель, пожаловавшийся премьер-министру Дмитрию Медведеву на низкие зарплаты учителей. По словам мужчины, с 2012 года зарплаты учителей не индексировались, и после уплаты налогов от их оклада остается 7211 рублей, что ниже прожиточного минимума в регионе. При этом, по данным Минобрнауки, в прошлом году средняя зарплата учителя в России составила 33 200 рублей.

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