Минтруд объяснил внезапный рост зарплат бюджетников

Внезапный рост зарплат бюджетников в Минтруде объяснили необходимостью исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал глава ведомства Максим Топилин, передает РИА Новости.

«Те задачи, которые были поставлены и которые были реализованы, связаны с реализацией указов президента», — сказал министр, отметив, что согласно майским указам зарплаты научных сотрудников и врачей должны были вырасти до 200 процентов к средней зарплате по региону.

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Согласно майским указам, изначально выходить на этот показатель регионы были обязаны еще в 2017 году, а не в 2018-м.

Позднее регионам отсрочили исполнение этого поручения до 2018 года, так как это становилось сильной дополнительной нагрузкой на региональные бюджеты.

РБК 12 марта сообщило, что представители науки и здравоохранения внезапно узнали о росте зарплат в 2-3 раза. Рост связывали с выполнением майских указов, однако об этом зачастую даже не знали руководители учреждений. РБК также связало повышение зарплат с предстоящими президентскими выборами.

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