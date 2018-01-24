Кабмин выделил деньги на увеличение зарплат российских бюджетников

Правительство России выделило 14,5 миллиарда рублей на повышение зарплат бюджетникам. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

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На сферу образования направлено 7,2 миллиарда рублей, на научное сообщество и здравоохранение по 3,4 миллиарда, на сферу культуры — 0,5 миллиарда. Уточняется, что данное решение выполняется для достижения в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.

Согласно майским указам президента России Владимира Путина, в 2018 году зарплаты врачей, учителей, среднего и младшего медицинского персонала, соцработников, работников науки и культуры, а также сотрудников других бюджетных учреждений вырастут на 4,1 процента.

В последний раз повышение зарплат бюджетников проводилось в конце 2013 года. Тогда был заложен рост заработных плат на 5,5 процента. Однако в результате экономического кризиса из-за санкций, введенных в отношении России после присоединения Крыма и на фоне ситуации на востоке Украины, власти были вынуждены заморозить индексацию зарплат государственных служащих.

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