Майские указы Путина оказались под угрозой срыва

Счетная палата выявила нехватку 43,1 миллиарда рублей для выполнения майских указов президента России Владимира Путина в части повышения зарплат медицинских работников. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018-2020 годы.

Проект бюджета ФОМС предусматривает увеличение расходов фонда на финансирование обязательств регионов по повышению зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала на 330 миллиардов рублей в 2018 году.

При расчете зарплаты всех категорий медработников ФОМС применил единый коэффициент, отражающий долю средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в структуре зарплаты врачей, отметили аудиторы. При этом доля средств ОМС в зарплате среднего и младшего медперсонала выше, чем у врачей.

Доля зарплаты при расчете субвенций в расходах ФОМС в 2018 году определена в 71 процент. «При этом не ясен порядок направления дополнительно выделенных средств на увеличение заработной платы, так как доля зарплаты в структуре тарифов нормативно не установлена», — указывается в материалах Счетной палаты.

Минфин России прогнозирует, что зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента Владимира Путина.

В июне Путин заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы.