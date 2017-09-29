Минфин предрек рост зарплат в 2018 году на 4 процента

Зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента в связи с выполнением майских указов президента Владимира Путина. Об этом говорится в пояснительной записке Минфина России к проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает ТАСС.

«В части оплаты труда определяющую роль будет играть выполнение в 2018 году обязательств, закрепленных в указах президента Российской Федерации. В результате наибольший рост реальной заработной платы ожидается в 2018 году (4,1 процента) с последующим замедлением (до 1,3-1,5 процента в 2019-2020 годах)», — отмечается в документе.

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Ранее 29 сентября проект бюджета на ближайшие три года поступил в Госдуму.

26 сентября глава Минтруда России Максим Топилин сообщил, что деньги на повышение зарплат бюджетникам согласно майским указам президента будут выделены. Пенсии с 1 апреля следующего года будут проиндексированы на 4,1 процента — выше, чем уровень инфляции, указал он.

В июне Владимир Путин заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян. Впоследствии президент заявлял, что указы могут быть скорректированы с учетом изменившейся экономической конъюнктуры.