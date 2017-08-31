Зарплаты бюджетников поднимут в ближайшие полгода

Зарплаты бюджетников прондексируют в ближайшие полгода. Об этом в четверг, 31 августа, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

«Мы видим ускорение динамики роста реальных заработных плат. Мы видим, что в ближайшие шесть месяцев пройдет индексация зарплат в бюджетном секторе», — приводит агентство его слова.

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По словам главы Минэкономразвития, эта мера поддержит потребительский спрос и рост экономической активности. Индексация запланирована в соответствии с майскими указами президента, пояснил Орешкин.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы. Этот вопрос правительство решит осенью, заверил глава Минтруда Максим Топилин. При этом всем категориям работников бюджетной сферы поднимут выплаты как минимум на четыре процента, пояснил он.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян. Впоследствии президент заявлял, что указы могут быть скорректированы с учетом изменившейся экономической конъюнктуры.

