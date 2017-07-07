Топилин пообещал поднять зарплату всем бюджетникам с 2018 года

Вопрос индексации зарплат бюджетников, которых не охватывают майские указы, правительство решит осенью. При этом всем категориям работников бюджетной сферы поднимут выплаты как минимум на четыре процента. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает РИА Новости.

Топилин добавил, что повышение зарплат состоится 1 января 2018 года.

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Майскими указами 2012 года не предусмотрена индексация зарплат некоторых категорий бюджетников. К ним относятся нянечки в детских садах, специалисты по реабилитации инвалидов, а также административно-технические работники. Счетная палата критиковала Минтруд за «манипуляции» с профстандартами, из-за которых часть соцработников выпала из-под действия указов.

Президент России Владимир Путин в мае предложил проиндексировать зарплаты работникам бюджетной сферы, которые оказались не затронуты майскими указами. В ходе прямой линии 15 июня глава государства согласился с тем, что несправедливо лишать части бюджетников индексации. Он поручил правительству разработать соответствующий документ.

Индексация зарплат затронет в 2018 году почти шесть миллионов бюджетников.