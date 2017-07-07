Объединяй и властвуй

Россия может остаться без фонда будущих поколений: ФНБ, где аккумулировано свыше 4 триллионов рублей, пустят на текущие расходы. В Резервном фонде между тем осталось меньше триллиона. Эксперты полагают, что новый экономический кризис, о котором в последнее время говорят все чаще, опустошит новый стабфонд страны.

Два в одном

У Минфина уже есть решение об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом еще в конце июня заявил министр финансов Антон Силуанов. Министерство пока рассматривает два варианта слияния. Это может быть полная консолидация, то есть создание одной структуры на базе существующих, либо деньги из ФНБ будут постепенно перетекать в Резервный фонд и тратиться на текущие нужды государства — в законе о бюджете установят объем перечисления средств из одного фонда в другой. Пока ведомство Силуанова не определилось со схемой объединения.

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Инициатива Минфина вызвала критику Счетной палаты. «Законопроект не содержит положений, касающихся источников формирования ФНБ. Счетная палата не поддерживает указанную поправку в связи с тем, что закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда при отсутствии источников его формирования приведет к исчерпанию фонда», — говорится в заключении аудиторов.

В Счетной палате уверены, что слияние фондов несет риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Обратно к Кудрину

На первый взгляд все выглядит возвращением к старым временам, а именно к 1 января 2004 года. Тогда по инициативе министра финансов Алексея Кудрина был создан Стабилизационный фонд, в который поступала часть доходов от продажи нефти. Сперва в нем было не так уж много денег: 171,3 миллиарда рублей. В едином виде фонд просуществовал до 2008 года (к тому времени в нем скопилось 3,8 триллиона рублей) и был разделен на две неравные части.

По замыслу властей, Фонд национального благосостояния должен был гарантировать россиянам финансовое спокойствие и уверенность. Его цель — обеспечивать сбалансированность пенсионной системы, покрывать ее дефицит, поэтому ФНБ иногда называют пенсионной подушкой безопасности или фондом будущих поколений. В июне текущего года там было 4,2 триллиона рублей, что составляет 4,8 процента ВВП России.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Резервный фонд является частью федерального бюджета. Он необходим государству для выполнения текущих обязательств в период, когда падают нефтегазовые доходы. Размер Резервного фонда составляет 932,7 миллиарда рублей, или 1,1 процента ВВП. Он постепенно иссякает.

Эксперты полагают, что необходимость объединения фондов возникла из-за нехватки у государства денег. Средства нужны здесь и сейчас, поэтому думать о будущих поколениях и пенсионерах уже не приходится.

Деньги для пенсионеров?

«Причина здесь никакая не стратегическая, — считает ведущий научный сотрудник кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Юрий Данилов. — Резервный фонд уже практически использован, и управлять им отдельно от Фонда национального благосостояния нет никакого смысла».

О том, что Резервный фонд в 2017 году истратят полностью, Антон Силуанов сообщил еще в мае. Кроме того, на решение бюджетных задач уже в этом году будут использованы деньги из Фонда национального благосостояния. Для того чтобы пользоваться деньгами ФНБ, пока требуется вносить изменения в бюджет, а потом согласовывать их через Госдуму.

«Если Фонда национального благосостояния не будет, а будет только Резервный фонд, то, конечно, правительству будет проще расходовать эти деньги», — объясняет директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Те же мысли беспокоят и Счетную палату. В ведомстве Татьяны Голиковой отметили, что при пополнении Резервного фонда средствами ФНБ последний попросту закончится, при этом возникнут риски для сбалансированности пенсионного фонда.

«Средствами объединенного фонда будут распоряжаться с большей легкостью. Останутся формальные ограничения, но вряд ли они будут настолько серьезными, чтобы нельзя было разместить эти деньги по так называемой "политической целесообразности"», — уверен Данилов.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Впрочем, пенсионная реформа пока не финансировалась за счет средств ФНБ. Была введена знаменитая балльная система, а нехватку денег в Пенсионном фонде покрывали прямыми трансфертами из бюджета. Повышение пенсионного возраста, которое активно обсуждается в последние годы, тоже не потребует финансирования из резервов. Более того, завуалированное повышение возраста выхода на заслуженный отдых уже произошло: власти стимулируют россиян работать как можно дольше, обещая повышенные выплаты (они формируются за счет двух специальных коэффициентов, которые увеличивают количество накопленных балов и фиксированную часть пенсии). То есть пока реформа проводится не за счет государства, а за счет работника. ФНБ понемногу тратился на инфраструктурные проекты вроде Олимпиады в Сочи.

На год хватит

В тоже время сама идея объединения двух фондов пока не критикуется ни в заключении Счетной палаты, ни в каком-либо другом ведомстве. Аудиторы лишь заметили, что в предложении Минфина не указан источник наполнения ФНБ. А без такого источника, как справедливо указывается, фонд будущих поколений будет растрачен. Так что можно предположить, что превращение двух бюджетных кошельков в один — это вопрос времени. Что же будет потом?

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«Счетная палата правильно оценивает ситуацию, — уверен Игорь Николаев. — Мы тактически выигрываем, а стратегически проигрываем. В любом случае, если даже мы повысим пенсионный возраст, устойчивость пенсионного обеспечения будет снижаться».

Расчеты экономистов тоже не дают повода для оптимизма. Если грянет очередной кризис, то с ним может не справиться даже новый объединенный стабилизационный фонд.

«Вот когда мир войдет в очередной финансовый кризис, то можно отсчитывать 12 месяцев и после этого спокойно говорить, что больше у России никаких резервов нет», — заключает Данилов.