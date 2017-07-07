Финансы
 
Последние новости
Госдеп заявил о продолжении давления на Россию по ситуации в Сирии
Собянин пригласил жителей столицы на Московский урбанистический форум  
Пять человек погибли в ДТП в Башкирии
Помочившейся на флаг США американке пригрозили изнасилованием
НАСА показало «голову динозавра» на Марсе
СМИ рассказали о возможных преемниках Тулеева
Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги
Популярные новости
Помочившейся на флаг США американке пригрозили изнасилованием
Белый дом назвал продолжительность встречи Путина и Трампа
НАСА показало «голову динозавра» на Марсе
Поклонская опубликовала видео с «порнографическими» ролями актера из «Матильды»
Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком отправили под арест
Хоккеистки сборной США снялись обнаженными

Объединяй и властвуй

Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров

Перейти в «Мою Ленту»
Антон Силуанов
Антон Силуанов
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Россия может остаться без фонда будущих поколений: ФНБ, где аккумулировано свыше 4 триллионов рублей, пустят на текущие расходы. В Резервном фонде между тем осталось меньше триллиона. Эксперты полагают, что новый экономический кризис, о котором в последнее время говорят все чаще, опустошит новый стабфонд страны.

Два в одном

У Минфина уже есть решение об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом еще в конце июня заявил министр финансов Антон Силуанов. Министерство пока рассматривает два варианта слияния. Это может быть полная консолидация, то есть создание одной структуры на базе существующих, либо деньги из ФНБ будут постепенно перетекать в Резервный фонд и тратиться на текущие нужды государства — в законе о бюджете установят объем перечисления средств из одного фонда в другой. Пока ведомство Силуанова не определилось со схемой объединения.

Инициатива Минфина вызвала критику Счетной палаты. «Законопроект не содержит положений, касающихся источников формирования ФНБ. Счетная палата не поддерживает указанную поправку в связи с тем, что закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда при отсутствии источников его формирования приведет к исчерпанию фонда», — говорится в заключении аудиторов.

В Счетной палате уверены, что слияние фондов несет риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Обратно к Кудрину

На первый взгляд все выглядит возвращением к старым временам, а именно к 1 января 2004 года. Тогда по инициативе министра финансов Алексея Кудрина был создан Стабилизационный фонд, в который поступала часть доходов от продажи нефти. Сперва в нем было не так уж много денег: 171,3 миллиарда рублей. В едином виде фонд просуществовал до 2008 года (к тому времени в нем скопилось 3,8 триллиона рублей) и был разделен на две неравные части.

По замыслу властей, Фонд национального благосостояния должен был гарантировать россиянам финансовое спокойствие и уверенность. Его цель — обеспечивать сбалансированность пенсионной системы, покрывать ее дефицит, поэтому ФНБ иногда называют пенсионной подушкой безопасности или фондом будущих поколений. В июне текущего года там было 4,2 триллиона рублей, что составляет 4,8 процента ВВП России.

Резервный фонд является частью федерального бюджета. Он необходим государству для выполнения текущих обязательств в период, когда падают нефтегазовые доходы. Размер Резервного фонда составляет 932,7 миллиарда рублей, или 1,1 процента ВВП. Он постепенно иссякает.

Эксперты полагают, что необходимость объединения фондов возникла из-за нехватки у государства денег. Средства нужны здесь и сейчас, поэтому думать о будущих поколениях и пенсионерах уже не приходится.

Деньги для пенсионеров?

«Причина здесь никакая не стратегическая, — считает ведущий научный сотрудник кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Юрий Данилов. — Резервный фонд уже практически использован, и управлять им отдельно от Фонда национального благосостояния нет никакого смысла».

О том, что Резервный фонд в 2017 году истратят полностью, Антон Силуанов сообщил еще в мае. Кроме того, на решение бюджетных задач уже в этом году будут использованы деньги из Фонда национального благосостояния. Для того чтобы пользоваться деньгами ФНБ, пока требуется вносить изменения в бюджет, а потом согласовывать их через Госдуму.

«Если Фонда национального благосостояния не будет, а будет только Резервный фонд, то, конечно, правительству будет проще расходовать эти деньги», — объясняет директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Те же мысли беспокоят и Счетную палату. В ведомстве Татьяны Голиковой отметили, что при пополнении Резервного фонда средствами ФНБ последний попросту закончится, при этом возникнут риски для сбалансированности пенсионного фонда.

«Средствами объединенного фонда будут распоряжаться с большей легкостью. Останутся формальные ограничения, но вряд ли они будут настолько серьезными, чтобы нельзя было разместить эти деньги по так называемой "политической целесообразности"», — уверен Данилов.

Впрочем, пенсионная реформа пока не финансировалась за счет средств ФНБ. Была введена знаменитая балльная система, а нехватку денег в Пенсионном фонде покрывали прямыми трансфертами из бюджета. Повышение пенсионного возраста, которое активно обсуждается в последние годы, тоже не потребует финансирования из резервов. Более того, завуалированное повышение возраста выхода на заслуженный отдых уже произошло: власти стимулируют россиян работать как можно дольше, обещая повышенные выплаты (они формируются за счет двух специальных коэффициентов, которые увеличивают количество накопленных балов и фиксированную часть пенсии). То есть пока реформа проводится не за счет государства, а за счет работника. ФНБ понемногу тратился на инфраструктурные проекты вроде Олимпиады в Сочи.

На год хватит

В тоже время сама идея объединения двух фондов пока не критикуется ни в заключении Счетной палаты, ни в каком-либо другом ведомстве. Аудиторы лишь заметили, что в предложении Минфина не указан источник наполнения ФНБ. А без такого источника, как справедливо указывается, фонд будущих поколений будет растрачен. Так что можно предположить, что превращение двух бюджетных кошельков в один — это вопрос времени. Что же будет потом?

«Счетная палата правильно оценивает ситуацию, — уверен Игорь Николаев. — Мы тактически выигрываем, а стратегически проигрываем. В любом случае, если даже мы повысим пенсионный возраст, устойчивость пенсионного обеспечения будет снижаться».

Расчеты экономистов тоже не дают повода для оптимизма. Если грянет очередной кризис, то с ним может не справиться даже новый объединенный стабилизационный фонд.

«Вот когда мир войдет в очередной финансовый кризис, то можно отсчитывать 12 месяцев и после этого спокойно говорить, что больше у России никаких резервов нет», — заключает Данилов.

Ася Местечкина

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Счетная палата воспротивилась объединению ФНБ и Резервного фонда
Силуанов сообщил об объединении Резервного фонда и ФНБ
Резервный фонд потратят в 2017 году
Другие материалы рубрики
Финансы00:03 6 июля

«Доллар когда-нибудь вытеснят»

Что ждет экономику России в будущем глобальном кризисе
18:19 6 июля

ЦБ допустил возможность нового периода экономической нестабильности

16:56 6 июля

Банк России шокировали данные по инфляции в июне

17:05 6 июля

Минюст определил признаки самозанятых

Финансы00:1126 июня

Из-за чего весь побор

Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
12:0229 июня

Япония добудет «горючий лед» вместе с США и Индией

15:51 6 июля

В ЦБ предсказали массовое распространение роботов-финансистов

15:23 6 июля

Нацбанк Украины спрогнозировал снижение финансирования от МВФ

Финансы00:01 5 июля

Подняли рост за здравие

Кто стоит за фейковым повышением экономической привлекательности Украины
10:5429 июня

Росэнергобанк признали банкротом

14:59 6 июля

В Летнем кампусе РАНХиГС примут участие студенты из 32 стран

14:54 6 июля

Минэкономразвития обвинило холодную погоду в росте безработицы в России

Россия
Архивное фото«Когда мне нужно, погода становится хорошей»
Как разогнать тучи над Россией силой разума
Патроны и взрывчатку нашли в детском саду под Калининградом
Мальчик из Новосибирска случайно застрелил сверстника из дедушкиного ружья
Гидрометцентр в очередной раз предсказал возвращение лета в Москву
В Санкт-Петербурге загорелся ангар с красками
Депутаты Мособлдумы коллективно пересядут на велосипеды на один день
Грабители обстреляли машину на МКАД и похитили рюкзак с деньгами
Все материалы
Мир
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Пять особо опасных преступников стали жертвами драки в мексиканской тюрьме
Жена польского президента проигнорировала попытку Трампа пожать ей руку
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Все материалы
Бывший СССР
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Андрей Сушенцов: Отличия Казахстана от Украины
Зачем Астана намерена «модернизировать» сознание населения республики
Ветераны МВД и полицейские подрались в центре Киева
В СБУ заявили о задержании одного из командиров бригады ополчения ЛНР
В Мукачево исчезли улицы Бандеры и Шухевича и появился тупик Москаля
Киев назначит Януковичу адвоката для продолжения суда по делу о госизмене
Все материалы
Финансы
«Доллар когда-нибудь вытеснят»
Что ждет экономику России в будущем глобальном кризисе
ЦБ допустил возможность нового периода экономической нестабильности
Банк России шокировали данные по инфляции в июне
Минюст определил признаки самозанятых
В ЦБ предсказали массовое распространение роботов-финансистов
Нацбанк Украины спрогнозировал снижение финансирования от МВФ
В Летнем кампусе РАНХиГС примут участие студенты из 32 стран
Все материалы
Бизнес
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
«Оцениваю нашу работу на Кубке Конфедераций на отлично»
Директор по спецпроектам «МегаФона» о результатах генеральной репетиции ЧМ-2018
«Дочка» «Ростеха» рассказала о закупке газовых турбин для Крыма
УАЗ начнет выпуск праворульной модели внедорожника «Хантер» в 2018 году
Российский авторынок вырос на 10 процентов за пять месяцев
Франция запретит продажу бензиновых и дизельных автомобилей
Все материалы
Силовые структуры
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Отряд погребения
Как изменились способы вымогательства денег у бизнесменов
Тверской стрелок признал вину на очной ставке
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого по делу о «крымских генераторах»
Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи задержали
Следствие по делу о взятках генерала ФСО Лопырева завершилось
Все материалы
Наука и техника
Снуп ДоггСкосили траву
Раскрыто влияние марихуаны на мозг
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Раскрыта загадка появления планет у мертвых звезд
Ученые из МГУ создали резонансные воронки
Опубликованы фотографии отмененного планшета Nokia
Определена высота титановых волн
Все материалы
Спорт
Александра Костенюк«Женщины уступают просто из-за физиологии»
Чемпионка мира по шахматам — о противостоянии с мужчинами, Карякине и футболе
Олимпийская чемпионка получила тяжелую травму во время матча на Уимблдоне
Мутко анонсировал ужесточение лимита на легионеров
Объявлен маршрут тура Кубка мира по футболу
Восемь человек погибли в давке на бесплатном футбольном матче в Малави
IBF реабилитировала Поветкина
Киберфутбол признали официальным видом спорта
Все материалы
Культура
«Венера и Марс с амуром и конем»Дожили до дожей
За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
Даниил ГранинПоследний, кто помнил войну
О советском и постсоветском писателе Данииле Гранине
Серж Танкян«Я большой фанат Высоцкого»
Серж Танкян из System Of A Down о русской музыке, кино и мигрантах
Джамала раскритиковала идею уведомлять СБУ о концертах российских артистов
Назван инициатор ареста украинского залога за «Евровидение»
Тест на отцовство «подарил» Хулио Иглесиасу 40-летнего сына
Поклонская опубликовала видео с «порнографическими» ролями актера из «Матильды»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Понимание сложных мемасов растет»
Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
Мать Сета Рогена похвалила сон после секса и поиздевалась над сыном в сети
Глава телеканала РБК уйдет из холдинга
В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы Nike
Во славу сатаны
Как стать звездой дэт-метала, если ты рабочий из Свердловской области
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
Вирус незаметно подписал россиян на платные услуги
Все материалы
Ценности
Покупальный сезон
Куда уплывают деньги россиян в дождливое лето
Chanel выпустила драгоценности в честь яхты герцога Вестминстерского
Эмили Ратаковски разработала компенсирующую отсутствие кошелька сумку
Москвичам покажут произведения высокого ювелирного искусства
Prada оденет женщин в перья
Plus-size модель разделась для рекламы нижнего белья
Caviar украсил Nokia 3310 портретами Путина и Трампа
Все материалы
Путешествия
Стены монастыря с видом на Казанскую башню (XVII век). Кириллов монастырь Шестьсот лет на посту
Как монастыри в вологодской глубинке влияли на историю России
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Прямые авиарейсы свяжут Москву и Бали
Проигравшие суд «Аэрофлоту» стюардессы начали критиковать коллег в соцсетях
Пассажирке S7 Airlines продали билет на несуществующее место
Вылет Трампа из Варшавы нарушил работу аэропорта польской столицы
United Airlines лишила маленького ребенка оплаченного места в самолете
Все материалы
Из жизни
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
Снимок сестры Ким Кардашьян в нижнем белье собрал почти три миллиона лайков
На конкурсе снимков дикой природы определили фотографию года
Обладательница самых красивых ягодиц Китая пожаловалась на избыток внимания
Детеныш антилопы гну принял машину за мать и пробежал шесть километров
Все материалы
Тест: угадай стоимость автомобильных опций
Что будет, если нажать вообще все кнопки в конфигураторе
Жутко быстрые седаны
Четырехдверки, которые так же быстры, как суперкары
Кто делает самые эпатажные автомобили в мире
История тюнинг-ателье: великий и ужасный Mansory
Как погибают электрокары
Что происходит с электромобилями после ДТП
Hyundai Sonata вернется в Россию с двумя моторами
Спрятанную от людей на 20 лет Ferrari выставили на продажу
UAZ отправит в ремонт 11 тысяч «Хантеров»
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы