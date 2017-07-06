ЦБ допустил возможность нового экономического кризиса

Банк России учитывает возможное повторение периода экономической нестабильности. Об этом в четверг, 6 июля, заявил замглавы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский, сообщил Rambler News Service.

«Международная ситуация остается достаточно неустойчивой, существует угроза повторения периодов нестабильности... При этом в первую очередь страны с формирующимися рынками испытывают воздействие таких факторов, отток капитала в первую очередь происходит», — сказал он.

Руководство Центрального банка заявляло о том, что при устойчиво высоких ценах на нефть, макроэкономической стабильности и низкой инфляции возможны операции по пополнению валютных резервов, напомнил Полонский.

В случае нового кризиса Россия должна быть готова к шокам, подчеркнул чиновник. «Надо быть готовыми к тому, чтобы поддерживать финансовую стабильность нашей экономики», — заключил Полонский.

7 июня американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс спрогнозировал начало нового глобального экономического кризиса в 2018 году, возможно даже в конце 2017 года.

В начале месяца президент Владимир Путин заявил, что в экономике России началась новая фаза подъема, приток инвестиций превысил рост ВВП.

По прогнозу Всемирного банка, темпы роста мировой экономики в 2017 году ускорятся до 2,7 процента. В то же время оптимистичные перспективы «омрачаются серьезными факторами риска», говорится в материалах ВБ.