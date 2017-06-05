Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 2,7 процента

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует повышение темпов роста мировой экономики в 2017 году до 2,7 процента. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» за июнь 2017 года, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно ожиданиям экспертов ВБ, это произойдет по мере возобновления роста на развивающихся рынках, в том числе в странах-экспортерах сырьевых товаров.

Международная организация предполагает стабилизацию цен на сырье и, соответственно, рост уверенности участников рынка. В частности, экономический рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в целом достигнет в текущем году 4,1 процента по сравнению с 3,5 процента в 2016 году. В развитых странах рост экономики ускорится до 1,9 процента. Это, в свою очередь, благотворно повлияет на положение их торговых партнеров.

В семи крупнейших развивающихся странах рост ВВП ускорится, и к 2018 году его показатели превысят средние за долгосрочный период. «Восстановление экономической активности в этих странах должно оказать существенное позитивное воздействие на экономический рост в других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, а также во всем мире», — отмечается в докладе.

В то же время оптимистичные перспективы «омрачаются серьезными факторами риска», говорится в материалах ВБ. Восстановление объемов мировой торговли может быть сведено на нет новыми торговыми ограничениями. «Хроническая политическая неопределенность может подорвать доверие и ограничить инвестиции. На фоне исключительно низкой волатильности финансовых рынков внезапная переоценка рынком политических рисков или темпов оздоровления кредитно-денежной политики в развитых странах может привести к финансовым потрясениям», — говорится в докладе.

23 мая, Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2017 году. Предполагается, что объем экономики вырастет на 1,3 процента. Ранее прогнозировался рост на 1,5 процента.