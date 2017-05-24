Россияне стали покупать меньше алкоголя из-за кризиса

В результате снижения реальных доходов населения розничные продажи алкоголя в России сократились за пять лет с 9,2 до 6,6 литра на человека. Такой вывод содержится в докладе «2016: социально-экономическое положение населения — продолжающийся кризис или новая реальность?», подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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На снижение объемов продаж также повлиял форсированный рост акцизов на алкогольную продукцию и централизация ее производства, отмечают авторы доклада.

Всего в 2016 году населению были проданы товары на сумму в 28 триллионов рублей. Годом ранее данный показатель достигал 27,5 триллиона рублей. В реальном выражении объем розничной торговли за год упал на 5,2 процента.

При этом за два года розничная торговля сократилась на 14,7 процента. Объем продаж пищевых продуктов, напитков и табачных изделий упал на 13,8 процента, непродовольственных товаров — на 15,4 процента.

Ранее, 23 мая, Всемирный банк (ВБ) опубликовал очередной доклад, посвященный экономике России. Международная организация прогнозирует, что в ближайшие три года в стране упадет уровень бедности. Как ожидает ВБ, на уменьшение числа бедных повлияют падение темпов инфляции, возобновление роста доходов, а также потребления.