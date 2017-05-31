В России подорожали картофель, соль и водка

Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 мая выросли на 0,1 процента. Об этом в среду, 31 мая, сообщил Росстат. С начала месяца инфляция составила 0,4 процента, а с начала года — 1,7 процента.

За неделю картофель дорожал на 6,1 процента, белокочанная капуста, морковь и яблоки — на 2,9-3,6 процента. Цены на водку, карамель и соль выросли на 0,2-0,3 процента.

В то же время куриные яйца подешевели на 1,8 процента, подсолнечное масло, гречневая крупа и пшено — на 0,2-0,7 процента. Стоимость огурцов и помидоров снизилась на 7,2 и 7,8 процента соответственно, лука — на 0,3 процента. В среднем прирост цен на плодоовощную продукцию составил один процент. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,2 процента.

30 мая председатель Сбербанка Герман Греф заявил, что быстрое снижение инфляции является проблемой для экономики, а эффект от низкого роста цен проявится только через несколько лет. Он назвал резкое сокращение роста цен не очень здоровым процессом. «Очевидно, что мы уже заплатили за это цену и будем дальше платить еще», — сказал глава Сбербанка.

В Минэкономразвития констатировали, что инфляция в России уже опустилась до целевого показателя в четыре процента.

По сведениям Росстата, инфляция в апреле составила 0,3 процента. В годовом выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента. На этом фоне Всемирный банк ожидает снижения уровня бедности в России.

В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента — это самый низкий показатель за новейшую историю России.