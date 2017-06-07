Американский инвестор предрек глобальный экономический кризис в 2018 году

Глобальный экономический кризис начнется в 2018 году, возможно даже в конце 2017 года. Об этом в интервью Rambler News Service заявил американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс.

Напуганные экономическим спадом люди будут покупать доллары, так как американскую валюту принято считать надежным активом, отметил он. «Доллар взлетит очень высоко, превратится в "пузырь" и рухнет», — сказал Роджерс.

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В дальнейшем инвесторы начнут искать другие активы и российская валюта будет одним из таких. «После этого рубль станет намного сильнее, чем доллар», — полагает он.

По его словам, кризис может прийти из любой точки мира. «Это может быть окончательный крах греческой экономики, это могут быть пенсионные планы в США», — рассуждает бизнесмен. Также катализатором может стать крах финансовых институтов в Европе или Китае. «Китайцы сказали, что не будут спасать обанкротившиеся компании. Если это действительно произойдет, это будет огромный шок для всех», — подчеркнул Роджерс.

Санкции с России будут сняты в течение ближайшего года-двух, считает он. По его словам, отмена ограничений начнется с Европы. «Я думаю, что к 2019 году санкции больше не будут проблемой», — полагает собеседник агентства.

В российской экономике растет доля сельского хозяйства, которое переживает бум из-за санкций, отмечает Роджерс. Освобождение России от нефтяной зависимости произойдет постепенно. Возможно, это случится к 2030 году, при условии достаточной диверсификации экономики, полагает американский инвестор.

По прогнозу Всемирного банка, темпы роста мировой экономики в 2017 году ускорятся до 2,7 процента. В то же время оптимистичные перспективы «омрачаются серьезными факторами риска», говорится в материалах ВБ. Восстановление объемов мировой торговли может быть сведено на нет новыми торговыми ограничениями.