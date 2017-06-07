ОЭСР улучшила прогноз по экономике России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по росту экономики России в 2017 году. Об этом свидетельствует июньский доклад организации.

ОЭСР ждет, что ВВП России в нынешнем году вырастет на 1,4 процента, ранее говорилось об увеличении его объема на 0,8 процента. «Экономика страны будет восстанавливаться после глубокой депрессии. Этому поспособствуют более высокие цены на нефть, рост зарплат, а также снижение процентных ставок, что позволит увеличить потребление и объем инвестиций», — сказано в документе.

В докладе также рекомендуется ЦБ смягчить денежно-кредитную политику, но действовать при этом осторожно, чтобы не допустить разгона инфляции.

23 мая Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2017 году. Международная организация предполагает, что объем экономики увеличится на 1,3 процента. Ранее она прогнозировала рост на 1,5 процента.

Днем ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономическая ситуация в России в первом квартале дает основания для того, чтобы ожидать роста ВВП в 2017 году на два процента.

В целевом варианте прогноза Минэкономразвития заложено увеличение ВВП России на 3,1 процента в 2020 году. В базовом сценарии предусмотрен рост на 1,5 процента в год в 2018-2020 годах.