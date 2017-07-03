Счетная палата воспротивилась объединению ФНБ и Резервного фонда

Счетная палата раскритиковала перспективу использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на пополнение Резервного фонда, предусмотренную поправками к Бюджетному кодексу. Заключение на эти поправки опубликовано на сайте контрольного ведомства.

«Законопроект не содержит положений, касающихся источников формирования ФНБ. Счетная палата не поддерживает указанную поправку в связи с тем, что закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда при отсутствии источников его формирования приведет к исчерпанию фонда», — говорится в заключении.

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В Счетной палате считают, что ситуация будет нести риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений российских граждан, сбалансированности бюджета Пенсионного фонда России, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

30 июня министр финансов Антон Силуанов сообщил об объединении Резервного фонда (сейчас в нем почти 933 миллиарда рублей) и ФНБ (4,2 триллиона рублей). Стабфонд, созданный при бывшем главе Минфина Алексее Кудрине в 2004 году, был разделен на две структуры в 2008-м.

Завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Яков Миркин объяснил объединение Резервного фонда и ФНБ характерной для России экономической неопределенностью и волатильностью, а также нехваткой лишних денег.