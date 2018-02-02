Педагог Макаренко попросил у Медведева денег и был уволен

Преподаватель Таганрогского металлургического техникума Виктор Макаренко, который ранее обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой на отсутствие индексации зарплат педагогам, был уволен, сообщает 161.ru.

В региональном Министерстве образования изданию заявили, что Макаренко «уволили не за то, что он написал письмо Медведеву, а за накопившиеся дисциплинарные проступки в период его работы в техникуме». Однако в самом учебном заведении затруднились пояснить, какие именно нарушения допустил педагог, проработавший там несколько лет.

Отмечается, что ранее Макаренко написал письмо главе правительства с просьбой объяснить, почему в отношении педагогов нарушается трудовое законодательство: размер ставки в 2016 году — 8289 рублей — остался на уровне зарплат 2012 года. «Страна прожила эти годы с двузначной инфляцией, суммарный ее уровень уже превысил 50 процентов. А где же положенная по статье 134 Трудового кодекса России индексация?» — пытался узнать автор обращения от лица всего педагогического коллектива техникума.

Он добавлял, что прожиточный минимум в регионе составляет более 10 тысяч рублей, а преподавателям после уплаты налогов остается 7211 рублей. «Получается, что исполнение майских указов президента, который поставил задачу обеспечить благополучие граждан, успешно саботируется», — резюмировал Макаренко.

По словам министра образования и науки Ольги Васильевой, средняя зарплата учителя в России за прошлый год выросла более чем на тысячу рублей и составила 33 200 рублей.

В октябре оставшийся без пенсии житель Забайкалья Анатолий Вертипрахов попросил президента России Владимира Путина купить ему гроб. Он написал, что судебные приставы сняли с его карты все деньги — 8516 рублей, и он остался без возможности купить даже хлеб. После резонанса в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов решили вернуть пенсионеру половину арестованной суммы.

В мае 2016 года на встрече с жителями Феодосии Медведев заявил, что на индексацию пенсий средств в бюджете нет. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», — сказал глава правительства.

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