Учительница в Краснодаре расплакалась из-за недостаточно дорогого подарка

В День учителя в краснодарской общеобразовательной школе в Прикубанском округе произошел конфликт между преподавательницей первого класса и родительским комитетом. Преподаватель отвергла букет цветов и конверт с подарочными деньгами, посчитав сумму унизительной для себя. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает «Блокнот Краснодар».

Об инциденте рассказала глава родительского комитета. По ее словам, педагог расплакалась после того, как пересчитала деньги в конверте. На просьбы принять подарок, она ответила, что является единственным учителем в классе, и что суммы было бы достаточно, если бы ее подарила только одна семья.

«Учителям музыки и физкультуры надо было положить по две тысячи, директору и завучу — по две тысячи. На сколько она рассчитывала, осталось загадкой», — написала женщина, не уточнив, была ли подаренная педагогу сумма также равной двум тысячам.

Глава комитета добавила, что хочет снять с себя полномочия. Мать одного из учеников также отметила, что «тарифы и запросы установлены уже давно», и что «учителя обнаглели». Выяснилось, что преподавательнице ранее дарили модем для интернета.

Ранее министр образования и науки Ольга Васильева рассказала о росте средней зарплаты учителя в России, сообщал «Интерфакс». По ее данным, по сравнению с прошлым годом зарплата педагогов выросла более чем на тысячу рублей и составила 33 тысячи 200 рублей.