Россияне назвали любимым учителем лысого из Brazzers

Министерство образования предложило пользователям сети отметить День учителя, выкладывая в соцсети фотографии любимых преподавателей. Вместо портретов учителей участники акции наводнили Twitter изображениями актеров, персонажей сериалов и деятелей порноиндустрии.

Среди почитаемых россиянами преподавателей оказались сенсей невесты из «Убить Билла», правовед-уголовник из аниме и фильма о «Крутом учителе Онидзуки», морально неустойчивый мистер Гаррисон из мультсериала «Южный Парк» и Мастер Йода из «Звездных войн». В список авторитетных менторов вошел и самый обсуждаемый российский кинорежиссер года Алексей Учитель.

Одним из самых уважаемых учителей-мужчин россияне посчитали звезду порностудии Brazzers Джонни Синса (Johnny Sins), известного широкой аудитории по прозвищу «лысый из Brazzers».

Также в список любимых учителей попали актрисы из порно и настоящие, но уже бывшие учительницы, ставшие участниками секс-скандалов последних лет. Согражданам особенно полюбилась Дженнифер Фитчер (Jennifer Fitcher), получившая 22 года тюрьмы за связь со старшеклассниками.

За пределами рунета в эти дни проходит флэшмоб #PuberMe. Знаменитости и простые пользователи публикуют свои снимки времен переходного возраста. Акция проходит в поддержку жителей Пуэрто-Рико, пострадавших от ураганов «Ирма» и «Мария».