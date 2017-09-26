Украинская актриса устроила парад фактов о съемках в порно

Пользователь Twitter под ником @privetsuka3 в рамках флешмоба «один лайк — один факт» перечислила несколько десятков фактов о работе в порноиндустрии.

Девушка, называющая себя в соцсети «Актриса из Эвропы», представилась порноактрисой из Харькова и предложила читателям за каждый лайк к твиту рассказать о подробностях съемок фильмов для взрослых и интересные факты из своей карьеры.

На данный момент твит набрал 4,3 тысячи лайков и 401 ретвит.

По словам девушки, кастинги для девушек — миф, и претендентки на съемки просто присылают свои фото агентам. Кроме того, она поведала о том, что российских и украинских мужчин почти никогда не нанимают в европейские порностудии, в отличие от девушек.

В серии твитов также упоминались условия съемок, работа с агентом и объяснение стереотипов, которые бытуют в обществе.

Флешмоб «один лайк — один факт» уже несколько недель популярен среди российских пользователей Twitter. Так, серию коротких фактов рассказывали жительница Казахстана, астроном, патологоанатом и офицер израильской армии. Полный список популярных тредов собран в коллекции «Лайкофакты».